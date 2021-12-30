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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

30.12.2021 16:05
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,5024920640
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,05523517
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,28660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,7630300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,591089215
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0627260
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,6313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,031348
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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