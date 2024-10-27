BES Katılımcı Sayısı 2025'te 17,6 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

BES Katılımcı Sayısı 2025'te 17,6 Milyona Ulaşacak

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcı sayısının artması bekleniyor. 2025 hedefi 17,6 milyon.

27.10.2024 11:16
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının bu yıl sonunda 16,5 milyona, 2025'te 17,6 milyona ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, "finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık" programının başlangıç ödeneği, bu yıl için 33,2 milyar lira olurken, gelecek yıl için 75 milyar 994 milyon lira ödenek ayrıldı.

Söz konusu ödenek, 2026 yılı için 93 milyar 565 milyon 663 bin lira, 2027 yılın için de 115 milyar 847 milyon 451 bin lira olarak öngörüldü.

BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), devletin sağladığı teşviklerle birlikte tasarrufların artırılmasında önemli rol oynuyor. Bu uygulamaların, uzun vadeli tasarrufların artırılması bakımından geliştirilmesi önem taşıyor.

BES katılımcı sayısı ve üretilen kişi başı brüt prim miktarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının artırılması da amaçlanıyor.

Sisteme katılımın bütün gelir gruplarında yaygınlaştırılması, böylelikle yurt içi tasarrufların artırılması ve sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmalarında iyileştirme yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

Bütçe teklifine göre, BES katılımcı sayısının bu yılın sonunda 16,5 milyona, 2025'te 17,6 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu sayının 2026'da 18,2 milyona, 2027'de ise 18,8 milyona çıkarılması öngörülüyor.

Kişi başına prim üretiminin de 2024 sonunda 11 bin 750 lira, gelecek yıl 14 bin 306 lira, 2026 yılında 17 bin 143 lira ve 2027'de de 19 bin 804 lira olması bekleniyor.

BES fon tutarının da yıl sonunda 1 trilyon 271 milyar 443 milyon lira, 2025'te ise 1 trilyon 449 milyar 445 milyon lira olacağı öngörüldü. Bu tutar için 2026 yılında 1 trilyon 579 milyar 895 milyon lira, 2027'de 1 trilyon 658 milyar 889 milyon liralık hedef belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BES Katılımcı Sayısı 2025'te 17,6 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

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