Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027075
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026872
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,029413
|0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,082763
|0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,081793
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010450
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024627
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010832
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010983
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,058611
|1,23
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066819
|1,04
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010461
|0,89
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031120
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120862
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016510
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025399
|0,83
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039853
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032819
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,036572
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030135
|0,47
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026606
|0,24
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038311
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033352
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033266
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052962
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054874
|0,08
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053156
|0,06
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055217
|0,01
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048381
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080439
|0,07
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027868
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035482
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030908
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076398
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi