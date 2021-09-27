Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080285
|-1,24
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047385
|-1,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051578
|-1,01
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027958
|-0,99
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021510
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010419
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010815
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010971
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103610
|-1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,104920
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,066631
|-1,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035637
|-1,24
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,104354
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018464
|-3,02
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020233
|-2,07
|VEM Standart EYF
|0,071365
|-2,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019498
|-2,06
|VEM Katkı EYF
|0,019261
|-2,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038059
|-0,66
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026431
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030220
|-0,29
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040158
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019485
|-0,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi