BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080285 -1,24 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047385 -1,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051578 -1,01 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027958 -0,99 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021510 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010419 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010815 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010971 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,103610 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,104920 -1,35 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066631 -1,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035637 -1,24 VEM Hisse Senedi EYF 0,104354 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018464 -3,02 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020233 -2,07 VEM Standart EYF 0,071365 -2,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019498 -2,06 VEM Katkı EYF 0,019261 -2,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038059 -0,66 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026431 -0,66 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030220 -0,29 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040158 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019485 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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