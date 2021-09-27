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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

27.09.2021 15:31
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080285-1,24
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047385-1,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,051578-1,01
VEM Borçlanma Araçları EYF0,027958-0,99
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021510-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010419-0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010815-0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010971-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,103610-1,35
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,104920-1,35
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066631-1,30
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035637-1,24
VEM Hisse Senedi EYF0,104354-1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018464-3,02
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020233-2,07
VEM Standart EYF0,071365-2,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019498-2,06
VEM Katkı EYF0,019261-2,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038059-0,66
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026431-0,66
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,030220-0,29
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040158-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,019485-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Tragger, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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