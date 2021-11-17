BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,134795 1,55 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,087727 1,53 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,071428 1,52 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,065373 1,52 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,070055 1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012054 1,54 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,077699 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011828 0,95 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,024165 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011691 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,072651 2,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,037959 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,128029 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016047 3,02 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,046401 1,49 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,097682 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,103220 1,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,264555 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,012182 1,98 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,038499 1,53 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014649 0,03 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,036876 0,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,023986 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,068294 2,34 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,065629 2,33 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,059884 2,33 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,021584 2,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,064206 2,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036381 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032835 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,028547 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,078347 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083565 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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