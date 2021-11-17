BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,134795
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,087727
|1,53
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,071428
|1,52
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,065373
|1,52
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,070055
|1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012054
|1,54
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,077699
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011828
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,024165
|0,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011691
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,072651
|2,98
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,037959
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,128029
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016047
|3,02
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,046401
|1,49
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,097682
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,103220
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,264555
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,012182
|1,98
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,038499
|1,53
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014649
|0,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,036876
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023986
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,068294
|2,34
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,065629
|2,33
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,059884
|2,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,021584
|2,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,064206
|2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036381
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032835
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028547
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,078347
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083565
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi