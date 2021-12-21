En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 7,50 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 7,33 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,019035
|7,60
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,114342
|7,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,107060
|7,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,109337
|7,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,099589
|7,16
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,108018
|7,15
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,106651
|7,09
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,066205
|7,06
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,104258
|7,03
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,117438
|6,86
Kaynak: AA
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