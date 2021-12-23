Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029370
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030966
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083485
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028013
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028266
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076026
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014755
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082405
|0,03
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079492
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027398
|0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi