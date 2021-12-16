Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: