Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 4,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" ve yüzde 3,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,097387
|5,63
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,100520
|4,48
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,025860
|3,19
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,255611
|3,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,176862
|3,10
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,120052
|3,08
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,185408
|3,08
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,264494
|3,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,223653
|3,02
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,098070
|3,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi