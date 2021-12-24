Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: