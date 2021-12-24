Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030229
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020465
|0,67
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025688
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,020502
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019791
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020590
|0,64
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021228
|0,63
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019071
|0,62
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018438
|0,62
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019934
|0,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi