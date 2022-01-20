Üye Girişi
BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek - Son Dakika

BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek

20.01.2022 12:02
BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin, "Kanundaki revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığı sağlanmış hem de yeni katılımcılar teşvik edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), gelecek günlerde hayata geçirilmesi planlanan 5 farklı düzenlemenin katılımcıları cezbedeceğini ifade etti.

İlgili kanun için yapılan revize neticesinde hem mevcut katılımcıların devamlılığının sağlanmış olacağını hem de yeni katılımcıların teşvik edilmiş olacağını belirten Yıldırım, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde önemli bir tasarruf aracı olarak kabul edilen BES'in artık Türkiye için de önemli bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlandığını vurguladı.

Yıldırım, özellikle devlet katkısı ile yatırımcıların güvenini kazanan BES'de önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genel anlamda yürürlüğe konulması planlanan son düzenleme incelendiği vakit, yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısı alınabilecek, bu durum ise tasarruf sahipleri için önemli avantajlar sağlayacaktır. Özellikle yüzde 25'den, yüzde 30'a çıkarılması düşünülen devlet katkısı tasarruf sahiplerinin bu sisteme olan güvenini artırmada anahtar rol oynayabilir. Aynı zamanda bir diğer önemli düzenleme ise katılımcıların kısmen ödeme alma imkanına sahip olabilmeleri. Bu değişiklik ile birlikte katılımcılar nakde ihtiyaç duydukları vakit sistemden tamamen çıkmak zorunda kalmadan birikimlerinin yüzde 50'si oranında nakit çekebilecek."

Söz konusu sistemin ülkede oluşabilecek tasarruf açığı riski için önemli bir engel olabileceğini ve bu sayede ekonomi üzerinde ciddi faydalar sağlayarak, makroekonomik anlamda gözle görülür katkılarda bulunabileceğini aktaran Yıldırım, sistemin tabana yayılan tasarruf aracı olma özelliğini korumaya devam edeceğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Bireysel Emeklilik, Hakan Yıldırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kuruluyor Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kuruluyor         
12:49
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler         
12:43
Erzurum yollarından eğlenceli görüntüler! Yolda kalan araçlarını bırakıp halaya durdular Erzurum yollarından eğlenceli görüntüler! Yolda kalan araçlarını bırakıp halaya durdular         
12:24
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24

Son Dakika Haberleri
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
12:05 Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz
12:01 Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti
11:37 İstanbullular yarın sabaha hazır olun! Meteoroloji uzmanları İstanbul'u bir hafta etkileyecek kar yağışı için saat verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 13:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: BES'teki yeni düzenlemeler tasarruf sahiplerini cezbedecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement