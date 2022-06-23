Besi OSB yatırımcılarına destek sağlanacak - Son Dakika
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Besi OSB yatırımcılarına destek sağlanacak

23.06.2022 18:18
Besi OSB yatırımcılarına destek sağlanacak

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Besi OSB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirip ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Besi OSB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirip ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Metin Esen ile birlikte, Besi OSB Bölge Müdürlüğü'nde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirerek, bölgede faaliyet yürüten işletmelerle ilgili brifing aldı. İlk olarak büyük baş hayvan çiftliklerini gezen Vali Ayhan, damızlık hayvanlarla ilgili çiftlik yöneticilerinden bilgi aldı. Besi OSB alanının yatırımcılara açık bir fırsat olduğunu belirten Vali Ayhan, bölgede yatırım yapmak isteyen iş insanlarını destekleyeceklerini belirtti.

Besi OSB gezisini Biyogaz Enerji Tesisi ile sürdüren Vali Ayhan, burada yöneticilerinden bilgiler aldı. Benzer yatırımların Şanlıurfa için önemli olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, tarım kenti Şanlıurfa'nın geleceğinin Besi OSB ile birlikte parlak olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Metin Esen, Şanlıurfa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Besi OSB yatırımcılarına destek sağlanacak - Son Dakika

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