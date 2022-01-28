Üye Girişi
Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı - Son Dakika

Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı

28.01.2022 14:46

Soğuğa dayanıklı olmaları, ağız yapıları, omuz yükseklikleri ve sağlamlıklarıyla öne çıkan Akkaraman koyun ırkı, Kayseri'de besicilerin elinde ıslah edilerek verim artırılıyor.

Soğuğa dayanıklı olmaları, ağız yapıları, omuz yükseklikleri ve sağlamlıklarıyla öne çıkan Akkaraman koyun ırkı, Kayseri'de besicilerin elinde ıslah edilerek verim artırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) üretimi azalmış hayvan ırklarının sayısı ve veriminin artırılması amacıyla 2011 yılında kentte uygulanmaya başlanan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi"nde 74 yetiştirici yer alıyor.

İl ve ilçe tarım orman müdürlükleri, Kayseri Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle sürdürülen projede olumlu sonuçlar alınıyor.

Proje lideri, ERÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Bayram, AA muhabirine, yağlı kuyruklu koyun ırklarından Akkaraman koyunlarının dudaklarının üst kısmındaki derin yarıktan dolayı merada, çayırda otlarken çok daha derindeki otları yiyebildiklerini, dişilerinin 42-55 kilogram ağırlığında olduğunu, erkeklerinin ise 85 kilograma kadar çıkabildiğini söyledi.

Bu koyunların ayak yapılarının dağlık kesime uygun olduğunu, kolay kolay incinme sorunu yaşamadığını ifade eden Bayram, "Bizim ırklarımız muhteşem ırklar. Yüzyıllar boyunca seleksiyona tabi olarak gelmişler, bir yerde tıkanmışlar. Bundan sonrası için de TAGEM'in projesi devreye girdi." dedi.

Projenin ilk başta yetiştiricilere devlet tarafından verilen destek olarak algılandığını belirten Bayram, "Aslında bu destek, kayıt tutmaya, damızlık seçmemize ve sonraki nesilde yetiştiriciler arasında paylaşılmasına yönelik bir uygulama. Yetiştiricinin tuttuğu kayda ve söylediklerimize uymasına para veriyoruz. Bu destekleme değil, ödüllendirmedir." diye konuştu.

Bayram, bu ırkın hem yapağıcı hem etçi hem de sütçü olduğunu aktararak, Kayseri'de projeye 18 bin koyun ve 900 koçun dahil edildiğini, yavruları da hesaba katıldığında yaklaşık 40 bin hayvan varlığından söz edilebileceğini anlattı.

Projenin amacına ilişkin bilgi veren Bayram, şöyle konuştu:

"Islahtaki amaç, hayvan sayısını artırmaktan ziyade kaliteli hayvan sayısını artırmak. Bunların yetiştiriciler tarafından damızlık olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak. Akkaraman ırkında bir koyundan yılda 1,2 kuzu alınır, yani 100 koyununuz varsa gebe durumda bundan 120 kuzu alınması beklenir. Bunları ıslah yoluyla artırmaya çalışıyoruz.

Akkaraman ırkında Türkiye çapında baktığımızda ikizlik oranı 1,2'den 1,4'e çıktı. Kayseri'de ikizlik ve yaşama gücü anlamında güzel sonuçlar almaya başladık. Örneğin 100 kuzumuz doğdu, sütten kesildikten sonra 100 kuzudan kaçı yaşıyor, buna bakıyoruz. Önceleri yaşama oranı yüzde 80'lerdeydi, sonra yüzde 85'e çıktı, şu an yüzde 92'lerdeyiz, yüzde 95'e çıkarmaya çalışıyoruz. Koçluklar işletmeler arasında transfer edilerek kan yakınlığı oluşmaması sağlanıyor, akrabalık uzak tutuluyor ve böylece diğer işletmelerde de verim yükseğe taşınıyor."

Veteriner hekim Kazım Demiral ise proje öncesi bir kuzunun doğum ağırlığının 3,5 kilogram civarında olduğunu, şu an ise 4,5-5 kilogram arasında değiştiğini, yetiştiricilerin hayvanlarını kesime götürdüklerinde büyük kazanç sağladıklarını kaydetti.

"Proje bizi bilinçlendirdi"

Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde kayadan oyma mağarada besicilik yapan ve projeden yararlanan Muammer Kılıçkaya da 5 yıldır ıslah projesinde yer aldığını söyledi.

Daha önce hayvanlarından verim alamadığına dikkati çeken Kılıçkaya, şunları ifade etti:

"Dededen babadan gördüklerimizle hayvancılık yapıyorduk, bilinçli değildik. Proje bizi bilinçlendirdi. Projeye geçince ıslahın ne olduğunu öğrendik. Kuzuların birçoğunu 'çelerme' denilen hastalıktan kaybediyorduk. Bir sürüde doğan kuzulardan en az 30-40 kadar kaybımız oluyordu, şu an çok nadir ölüm oluyor. Hayvanlarımız görüntü olarak da göze daha çok hitap ediyor. Her şey kontrolümüz altında, gebeliğinden doğumuna kadar."

430 küçükbaş hayvanı bulunan Kılıçkaya, hayvanları daha çok kesime verdiğini, ayrıca sürüsünü iyileştirdiği için birçok kişiye koçluk kuzu sattığını dile getirdi.

Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı
Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı
Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı

YORUMLAR
500

Veteriner, Kayseri, Bayram, Doğum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı - Son Dakika Ekonomi


Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü         
15:08
Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor         
14:55
Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler         
14:50
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor         
11:59
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
14:54 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Besicilerin ıslah ettiği Akkaraman koyunlarında ikiz doğum oranı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement