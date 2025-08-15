Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti

Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler'in 2025'in ilk yarısındaki konsolide cirosu 13,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 1,3 milyar TL'lik ihracat geliri elde eden firma, dondurulmuş gıdada perakende kanalında yüzde 38'lik, margarin pazarında ise öncü markalarıyla yüzde 68'lik pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürdü.

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerindeki lider markalarıyla yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye misafir olan Besler, inovasyon, erişilebilir fiyat ve etkili iletişim stratejileriyle yakaladığı başarıyı finansal performansına da yansıtıyor. Besler, güçlü markaları, üretim gücü ve ihracat ağıyla gıda sektöründeki liderliğini 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu'yla (KAP) paylaşılan 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre firmanın ilk yarıdaki cirosu 13,8 milyar TL oldu. Yüzde 7,3'lük artışla brüt karını 3,4 milyar TL'ye yükselten şirket, yılın ilk yarısında 1,7 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine çıkaran firmanın ihracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör liderliği güçlenerek devam ediyor

Besler, toplam 16 kategoride yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markasıyla sektördeki öncü konumunu korudu. Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38'lik payıyla liderliğini devam ettirdi. Bu yılın altı aylık döneminde 20 ürün lansman ve relansmanı yapan SuperFresh'te yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu. Geçen yıla göre tüketildiği hane sayısını artıran firma, ürünleri ile 1,5 milyon yeni haneyle buluştu. Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, sektördeki sürdürülebilirlik ve marka iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısını 12 prestijli ödülün sahibi olarak tamamladı.

Margarin sektöründe ise firmayı liderliğe perakende kanalında yüzde 68'lik ciro pazar payıyla Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markaları taşıdı. Yağ ana markalarının başarılı iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısında 6 ödül kazanıldı. 6 kategoride 200'ün üzerinde ürün portföyüne sahip olan Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) de, özellikle yaz sezonuna yönelik yenilikçi ürünleriyle sürdürülebilir başarısını korudu.

"Sürdürülebilir büyümemize kararlılıkla devam ediyoruz"

2025'in ilk yarısına ilişkin finansal performansı değerlendiren Besler CEO'su Mert Altınkılınç, " Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden biri olarak köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındalığı ve öncü markalarımızla sektöre ilham verirken, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer oluşturma odağımızla yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL