Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti

Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti
15.08.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besler, 2025'in ilk yarısında 13,8 milyar TL ciro, 1,3 milyar TL ihracat geliri ile sektörde liderliğini sürdürüyor.

Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler'in 2025'in ilk yarısındaki konsolide cirosu 13,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 1,3 milyar TL'lik ihracat geliri elde eden firma, dondurulmuş gıdada perakende kanalında yüzde 38'lik, margarin pazarında ise öncü markalarıyla yüzde 68'lik pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürdü.

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerindeki lider markalarıyla yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye misafir olan Besler, inovasyon, erişilebilir fiyat ve etkili iletişim stratejileriyle yakaladığı başarıyı finansal performansına da yansıtıyor. Besler, güçlü markaları, üretim gücü ve ihracat ağıyla gıda sektöründeki liderliğini 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu'yla (KAP) paylaşılan 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre firmanın ilk yarıdaki cirosu 13,8 milyar TL oldu. Yüzde 7,3'lük artışla brüt karını 3,4 milyar TL'ye yükselten şirket, yılın ilk yarısında 1,7 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine çıkaran firmanın ihracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör liderliği güçlenerek devam ediyor

Besler, toplam 16 kategoride yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markasıyla sektördeki öncü konumunu korudu. Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38'lik payıyla liderliğini devam ettirdi. Bu yılın altı aylık döneminde 20 ürün lansman ve relansmanı yapan SuperFresh'te yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu. Geçen yıla göre tüketildiği hane sayısını artıran firma, ürünleri ile 1,5 milyon yeni haneyle buluştu. Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, sektördeki sürdürülebilirlik ve marka iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısını 12 prestijli ödülün sahibi olarak tamamladı.

Margarin sektöründe ise firmayı liderliğe perakende kanalında yüzde 68'lik ciro pazar payıyla Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markaları taşıdı. Yağ ana markalarının başarılı iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısında 6 ödül kazanıldı. 6 kategoride 200'ün üzerinde ürün portföyüne sahip olan Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) de, özellikle yaz sezonuna yönelik yenilikçi ürünleriyle sürdürülebilir başarısını korudu.

"Sürdürülebilir büyümemize kararlılıkla devam ediyoruz"

2025'in ilk yarısına ilişkin finansal performansı değerlendiren Besler CEO'su Mert Altınkılınç, " Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden biri olarak köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındalığı ve öncü markalarımızla sektöre ilham verirken, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer oluşturma odağımızla yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den “Ateşkesi kabul edecek misiniz“ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den "Ateşkesi kabul edecek misiniz?" sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 23:22:17. #7.13#
SON DAKİKA: Besler 2025 İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.