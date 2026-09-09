Besni'de kışlık salça hazırlığı başladı, salçalık biberin kilosu 40 TL - Son Dakika
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Besni'de kışlık salça hazırlığı başladı, salçalık biberin kilosu 40 TL

Besni\'de kışlık salça hazırlığı başladı, salçalık biberin kilosu 40 TL
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ağustos sonuyla birlikte geleneksel kışlık salça hazırlıkları başladı. Uzay Çatı'da yoğunluk yaşanırken salçalık biberin kilosu 40 TL'den satılıyor; satıcılar, Bursa'dan getirilen biberin aromasıyla tercih edildiğini ve yaklaşık 60-70 ton satış yapıldığını belirtiyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kışlık salça hazırlıklarının başlamasıyla salçalık biber satışları hareketlendi.

Besni ilçesinde Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başıyla birlikte geleneksel salça hazırlıkları başladı.

İlçede salçalık biber satışlarının merkezi haline gelen Uzay Çatı'da yoğunluk yaşanırken, vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla biber ayıklama, temizleme ve çekim hizmetleri de verilmeye başlandı. İlçede salçalık biberin kilosu 40 TL'den satışa sunulurken, tesislerde ayıklama, temizleme ve çekme işleminin de çeşitli fiyatlardan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Salçalık biber satıcılarından Ömer Oral, bölgede yetişmeyen biberlerin Bursa'dan getirildiğini belirterek ürünün aroması ve lezzetiyle tercih edildiğini söyledi. Oral, "Besni'de salçalık sezonu başladı. Bu biber bölgemizde yetişmiyor, Bursa'dan geliyor. Aroması ve lezzeti çok güzel. Besni'de yaklaşık 60-70 ton biber satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Besni'de kışlık salça hazırlığı başladı, salçalık biberin kilosu 40 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Besni'de kışlık salça hazırlığı başladı, salçalık biberin kilosu 40 TL - Son Dakika
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