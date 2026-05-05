BESOB'ta Bilgit Yeniden Başkan - Son Dakika
05.05.2026 20:45
Fahrettin Bilgit, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin başkanlığına yeniden seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 45. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Fahrettin Bilgit, 544 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (BESOB) 45. Olağan Genel Kurulu Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Üç listenin yarıştığı genel kurulda mevcut Başkan Fahrettin Bilgit, 544 delegenin oyunu alarak yeniden BESOB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.Genel kurulda başkan adaylarından Erdal Çelebi 141 oy alırken, Sadi Aydın ise 41 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, oda başkanlarına ve yöneticilere teşekkür ederek, "Kıymetli oda başkanı ve yönetici arkadaşlarım; teveccühünüz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Sizleri temsil etmenin, sizlere layık olmanın nasıl büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Bir dört yıl daha emanetiniz bendedir" dedi.

Yeni dönemde de aynı azim ve samimiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Bilgit, "Bugüne kadar nasıl azimle ve samimiyetle çalıştıysak, bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerimiz adına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

