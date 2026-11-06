Bessent, Çin'in Busan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile yaptığı görüşmede, Çin'in Busan mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz ve derhal yerine getirmesinin önemini vurguladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkiler ve Busan mutabakatının uygulanmasının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Bessent ile Greer'in doğrudan ve açık iletişimi sürdürmenin önemine işaret ettiği aktarıldı.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin'in taahhütlerini eksiksiz ve derhal yerine getirmesinin önemini vurguladım." ifadesini kullandı.

Çin'in yakın dönemdeki eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran Bessent, kaydedilecek ilerlemenin somut sonuçlara bağlı olduğunun altını çizdiğini belirtti.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikalı işçilere, çiftçilere ve işletmelere fayda sağlayan, ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendiren politikalar izlemeye devam edeceğini vurguladı.