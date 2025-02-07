Bessent'ten Güçlü Dolar Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Bessent'ten Güçlü Dolar Vurgusu

ABD Hazine Bakanı Bessent, güçlü dolar politikalarının süreceğini ve maliyet tasarruflarını vurguladı.

07.02.2025 00:47
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NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." dedi.

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ekibinde yer alan kişilerin federal ödeme verilerine okuma erişimi konusunda çok fazla yanlış bilgi olduğunu söyledi.

Söz konunu kişilerin iki Hazine çalışanı olduğuna işaret eden Bessent, Bakanlığın ödeme sistemlerinde herhangi bir "oynama" yapılmadığını anlattı.

Bessent, bunun iyileştirmeler önermek için operasyonel bir program olduğuna dikkati çekerek, sistemde değişiklik yapma yetkisinin ABD Merkez Bankasında (Fed) olduğunu, sistemi Bakanlığın yönetmediğini dile getirdi.

Ekibin ABD Gelir İdaresi (IRS) verileriyle etkileşiminin olmadığını belirten Bessent, IRS'de operasyonel değişikliklerin 15 Nisan'daki beyanname verme süresi dolana kadar dondurulduğunu, vergi mükellefleriyle doğrudan ilgilenen çalışanların mayıs ortasına kadar hükümet genelindeki ertelenmiş istifa programından muaf tutulacağını aktardı.

Bessent, Musk'ın ekibinde yer alan çalışanların eğitimli profesyoneller olduğunu belirterek, söz konusu çalışmaların büyük tasarruflar sağlayacağını ve ödeme sisteminin ideolojik değil operasyonel olarak incelendiğini vurguladı.

Musk ile israfı azaltma, Amerikan halkı için hesap verebilirlik ve şeffaflığı artırma konusunda aynı fikirde olduklarını söyleyen Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın devasa maliyet tasarruflarını içerin bir gündemi olduğunu anımsattı.

Bessent, DOGE ekibinin eğitimli profesyonel olduğunu, metodik yaklaşımın büyük tasarruflar sağlayacağını savundu.

"Borçlanma eğiliminin düşüyor olmasından memnunum"

ABD'nin Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasına devam ettiğini belirten Bessent, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." diye konuştu.

Bessent, güçlü bir dolar için ortam yaratacak en iyi politikalara sahip olmak istediklerini vurguladı.

Borçlanma eğiliminin düşüyor olmasından memnun olduğunu ifade eden Bessent, öngörülebilir gelecekte hazine ihraçlarının boyutunda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmediğini bildirdi.

Bessent, Trump yönetiminin Fed'in faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık hazine tahvili faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell ile yapıcı bir ilk görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bessent, para politikası söz konusu olduğunda Powell'ın "doğru olanı" yapacağından emin olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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