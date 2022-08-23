Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak - Son Dakika
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Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak

23.08.2022 14:13

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir zincir market arasında platform oluşturulacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tahıl koridorunun ardından gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirten Bakan Kirişçi, "Gübre koridoru dünyayı rahatlatır" değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'DAN DOLAYI DÜNYA BİRAZ RAHATLAR"

TRT Haber'e konuşan Bakan Kirisci konuyla ilgili şunları söyledi; "Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Amerika tarafından yapılan açıklamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya'nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya'dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum."

"TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK"

Yeni dönemde Tarım Kredi ürünlerinin de daha fazla tüketiciyle buluşacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu çalışmaya ilişkin detayları da paylaştı; "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.

"VATANDAŞLAR ORMANLARIN GÜNCEL HALİNİ TAKİP EDEBİLECEK"

Yeşil ekran müjdesi de veren ve projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Kirişci, bu konuyla ilgili de "Yeşil Ekran projesi hayata geçirilecek. Vatandaş anbean ormanların güncel halini görecek. Yangınlar sonrası yeşillendirmeler gibi değişimler görülebilecek. Çalışmada sona gelindi, birkaç hafta içinde hayata geçirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

MAZOT DESTEĞİNE KARTLI SİSTEM

Bakan Kirişci bir kez daha mazot ve gübre için desteklerin nakdi olarak değil kart aracılığıyla yapılacağını aktardı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için kart uygulamasının sonbaharda başlayacağını belirterek, "Sistem oturursa tohum ve ilaç için de uygulanacak" dedi.

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Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak - Son Dakika
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