Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı

31.03.2022 12:45
Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı

Tecrübesiyle hazır beton üretiminde müşterilerine hizmet veren ve başarılı projelere imza atan firma, yeni araç yatırımı ve filo genişletmesi çerçevesinde, Lokman Koçaslan Otomotiv'i tercih etti.

Tecrübesiyle hazır beton üretiminde müşterilerine hizmet veren ve başarılı projelere imza atan firma, yeni araç yatırımı ve filo genişletmesi çerçevesinde, Lokman Koçaslan Otomotiv'i tercih etti.

Bursa'da gerçekleştirilen teslim töreniyle firma 30 adet MAN TGS satın alarak filosundaki MAN marka araç sayısını 50'ye çıkardı. Şelale Beton Ortakları Hamit Adın, Abdullah Durum ve Fatih Durum, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Bölge Satış Sorumluları Emre Büyük ile Melih Kazi katılım sağladı.

İşleri gereği zor şartlarda çalıştıklarını ve bunun için sağlam araçlara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Hamit Adın, "Kuruluşumuzdan itibaren müşterilerimizin talep ve arzuları doğrultusunda işlerimizi geliştirmekte ve büyütmekteyiz. İşimiz gereği zor arazi şartlarında çalışıyoruz, bu nedenle araçlarımızda yüksek dayanıklılık ve kalite önceliklerimiz arasında. MAN araçları bütün ihtiyaç ve beklentilerimizi karşılıyor, bu sebeple gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımız sonucu filomuzu yine MAN marka araçlarla güçlendirmeye karar verdik. Tüm bu süreçte bizleri destekleyen; gerek satış, gerekse satış sonrası hizmetlerde her daim yanımızda olan Lokman Koçaslan Otomotiv'e teşekkür ederiz" dedi.

Firmalarının müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, "Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi ve müşteri memnuniyetini en yüksek noktada tutmayı temel hedef edindik" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Trafikte hata yapan ebeveynleri ilk önce 'minik trafik dedektifleri' uyaracak Trafikte hata yapan ebeveynleri ilk önce 'minik trafik dedektifleri' uyaracak Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

Tragger, Ticaret, Fatih, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement