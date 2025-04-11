Beyağaç\'ta 2025 Yılı Tarımsal İşçilik Ücretleri Belirlendi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 2025 yılı tarımsal işçilik ücretleri belirlendi. Düzenlenen toplantı sonrasında ücretleri açıklayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Günlük işçilik yevmiye ücreti bin 100 TL, dayıbaşı ve araç ücreti dahil toplam yevmiye bin 250 TL ve tütün dikim ücreti (1 dönüm) 2 bin 500 TL oldu" dedi.

Beyağaç ilçesinde 2025 yılı için tarımsal işçilik ücretleri yapılan toplantı sonrasında açıklandı. Düzenlenen toplantıya Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Kısa, muhtarlar ve oda meclis üyeleri katılım sağladı. Yapılan istişare toplantısı sonucunda açıklamalarda bulunan Başkan Pütün, "İstişareler sonucunda 2025 yılı tarımsal işçilik ücretleri belirlendi. Günlük işçilik yevmiye ücreti net bin 100 TL, dayıbaşı ve araç ücreti dahil toplam yevmiye bin 250 TL, tütün diki ücreti (1 dönüm) 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Üreticilerimize ve işçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon dileriz" dedi. - DENİZLİ