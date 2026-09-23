Beyağaç\'ta üretici Parıldayan, 10 ton Pijamalı karpuz hasat etti

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 52 yaşındaki üretici Hatice Parıldayan'ın 2 dönümlük arazide ata tohumundan yetiştirdiği yöreye özgü Pijamalı Beyağaç karpuzunda sezon bereketli geçti. Mayıs ayında toprakla buluşan fidelerden yaklaşık 10 ton ürün elde eden Parıldayan, karpuzlarını ilçe merkezindeki pazarlarda tüketiciyle buluşturdu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yüzyıllardır bölgeyle özdeşleşen karpuz üretimi, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 2 dönümlük arazisinde ata tohumundan Pijamalı Beyağaç karpuzu yetiştiren 52 yaşındaki Hatice Parıldayan, sezon boyunca yaklaşık 10 ton ürün hasat etti. Mayıs ayında toprakla buluşturduğu fidelerin gelişimini büyük bir titizlikle takip eden Parıldayan, temmuz ayının sonlarında ilk karpuzlarını toplamaya başladı. Yaklaşık iki ay süren hasat dönemi, eylül ayı itibarıyla sona erdi. Tarladan toplanan karpuzlar ise Beyağaç ilçe merkezindeki pazarlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Beyağaç'ın geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan yöresel karpuz, özellikle kendine özgü görünümüyle dikkat çekiyor. Halk arasında "pijamalı karpuz" olarak adlandırılan ürün, kabuğundaki belirgin çizgili görünümüyle diğer karpuzlardan ayrılıyor. Yörede geleneksel yöntemlerle ve ata tohumuyla üretiminin sürdürülmesi, Beyağaç karpuzuna ayrı bir değer kazandırıyor. Bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilen karpuzlar, yaz aylarında ilçe pazarlarında tüketicilerle buluşuyor.

2 dönümden 10 ton ürün

Hatice Parıldayan da üretimde özellikle ata tohumunun korunmasına önem verdiğini belirterek, yıllardır bölgeden bölgeye aktarılan bu tohumların gelecek yıllarda da yaşatılması gerektiğini söyledi. 2 dönümlük arazide gerçekleştirdiği üretimin kendisini memnun ettiğini anlatan Parıldayan, mayıs ayında başlayan üretim serüveninin yaz boyunca yoğun bir emek gerektirdiğini ifade etti. Temmuz sonunda başlayan hasadın eylül ayına kadar devam ettiğini belirten Parıldayan, sezon boyunca yaklaşık 10 ton ata tohumu karpuz topladığını söyledi. Ürünlerin büyük bölümünü Beyağaç ilçe merkezindeki pazarlarda vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Parıldayan, üretimden elde ettiği sonuçtan memnun kaldığını kaydetti. Karpuz üretiminin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, yöresel tarım kültürünün devamlılığı açısından da önemli olduğunu ifade eden Parıldayan, gelecek yıl da aynı arazide ata tohumundan karpuz yetiştirmeyi planladığını söyledi. Üreticiliğin emek ve sabır istediğini belirten Hatice Parıldayan, tarladan elde edilen ürünün doğrudan tüketiciyle buluşmasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. Beyağaç karpuzunun ilçe halkı tarafından tanınmasının ve tercih edilmesinin üreticileri de teşvik ettiğini belirten Parıldayan, önümüzdeki sezon üretimini sürdürmek istediğini söyledi. Parıldayan, ata tohumlarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Beyağaç'ın yöresel ürünlerinin daha fazla tanıtılmasını ve üreticilerin desteklenmesini istedi.

Başkan Pütün'den yöresel ürün vurgusu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de ilçenin tarımsal üretim potansiyelinin yanı sıra yöresel ürünlerinin korunmasına önem verdiklerini belirtti. Beyağaç karpuzunun ilçenin tarımsal değerlerinden biri olduğunu ifade eden Pütün, yerel üreticilerin desteklenmesinin hem üretimin devamlılığı hem de ilçenin ekonomik hareketliliği açısından önemli olduğunu söyledi. Pütün, ata tohumlarının korunması ve geleneksel üretim yöntemlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Beyağaç'ın kendine özgü tarımsal ürünlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.