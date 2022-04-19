Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi - Son Dakika
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Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi

19.04.2022 11:16
Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile tescillendi.

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile tescillendi.

Beypazarı Belediyesi'nin cevizli tatlı sucuk için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) yaptığı başvuru kabul edilerek, ürün coğrafi işaret aldı. Ürünün Beypazarı'nın mutfak kültüründe önemli bir paya sahip olduğunu belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ürünün tescili ile birlikte hem ticari anlamda hem de turizm anlamında ilçeye büyük katkı sağlayacağını ve bu nefis lezzetin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Cevizli tatlı sucuk, Beypazarı kurusu ve Beypazarı havuç lokumundan sonra coğrafi işaretli üçüncü yöresel ürün oldu. Beypazarı cevizli tatlı sucuğu, iplere dizilmiş ceviz içinin sıcak sucuk hamuruna iki kere batırılıp açık havada asılarak kurutulması suretiyle üretilir. Köfterlik adı verilen sucuk hamuru ise, ak püskül üzümünün suyunun pekmez toprağı ile kaynatılıp çöktürüldükten sonra tekrar kaynatılmasıyla elde edilen koyu kıvamlı karışıma ekmeklik buğday unu karıştırılıp pişirilerek hazırlanır. - ANKARA

Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi

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Beypazarı, Ankara, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beypazarı'nın cevizli tatlı sucuğu tescillendi - Son Dakika


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