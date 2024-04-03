Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin daha da geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, bu kapsamda teknik personelle birlikte ilçede mantar üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Özver, üreticileri ziyaret ederek sahada yerinde kontroller gerçekleştirdi. Mantar yetiştiricilerine tarımsal desteklemeler konularında da bilgiler verilirken, mantar yetiştiriciliği ve pazarlama üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Özver, üreticilere üretim alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kurumdan teknik destek alabilecekleri hatırlatmasında da bulundu. - KONYA
Son Dakika › Ekonomi › Beyşehir'de Mantar Üretimi Geliştiriliyor - Son Dakika
İran'da Nevruz tatili ile Ramazan ayının çakışması nedeniyle Trabzon'da İranlı turist hareketliliği beklenen düzeyde olmadı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizm hareketliliğinin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?