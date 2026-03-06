Biber İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biber İhracatında Rekor Artış

06.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, ocak-şubat döneminde 100.86 milyon dolarlık biber ihraç etti, artış oranı %48,54.

Türkiye'den yurt dışına yılın 2 ayında 100 milyon 860 bin dolarlık biber satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen 67 milyon 899 bin dolarlık biber ihracatı, bu yıl aynı döneme göre yüzde 48,54 arttı. Bu yıl 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 100 milyon 860 bin dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla biber 23 milyon 206 bin dolarlık ihracatla Romanya'ya gönderildi. Romanya'yı ise 16 milyon 933 bin dolarla Almanya, 13 milyon 356 bin dolarla Polonya takip etti.

Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 74'ü ise Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) gerçekleştirildi. BAİB'ten yılın 2 ayında yurt dışına 73 milyon 968 bin dolarlık biber satışı yapıldı. Bölgenin biber ihracatında geçen yıla göre ise yüzde 58,69 artış yaşandı.

Biber ihracatı domatesi geçti

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin biber üretiminde ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Son bir yıldır biber ihracatında ciddi artış yakaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemiz domates üretiminde ve ihracatında en yüksek paya sahipken, son bir yıldır biber artık domatesi geçti. Biber ihracatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 76 civarında bir artış söz konusu. Bu da yaş meyve ve sebze ihracatını olumlu etkiliyor." dedi.

Türkiye'nin biber ihracatının büyük bir bölümünün Batı Akdeniz'den sağlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ülkenin biber ihracatına katkımız yüzde 75'ler civarında. Çünkü örtü altında en fazla uzmanlık alanımız biberde. Pek çok üründe yüzde 50'nin üzerinde katkımız var, domates, salatalık, nar gibi ama biber açık ara önde gidiyor." diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, biber ihracatında Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğunu kaydetti. Türkiye genelinden en fazla ihracatı Romanya, Almanya ve Polonya'ya yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgelerinden ise en fazla Almanya'ya biber gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biber İhracatında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

11:44
Real Madrid’de Mbappe krizi Yönetim çıldırdı
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:47
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:59:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Biber İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.