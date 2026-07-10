Biçerdöver Denetimleri Devam Ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat sezonunun güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, biçerdöverlerin teknik uygunluğu ile hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarını en aza indirmeye yönelik hususlar denetlendi.

Yetkililer, üreticilerin emeklerinin korunması ve hasat çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla biçerdöver kontrollerinin hasat sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA