Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin biçerdöver hasat çalışmalarını mevzuat çerçevesinde denetlendiği bildirildi.
Denetimlerde, yüzde 2 hasat verim kaybı prensibine göre biçerdöver kalibrasyon ayarı yaptırılırken, ayrıca biçerdöver operatörlerine çalışma saatleri ve hasat güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Biçerdöver Denetimleri Kütahya'da Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?