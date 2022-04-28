Biden: "Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" - Son Dakika
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Biden: "Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor"

28.04.2022 18:37
Biden: "Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor"

ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ettiğini" ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren Amerikan ekonomisinin "tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ettiğini" ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları, iş ve konut yatırımlarının güçlü oranlarda arttığına işaret eden Biden, işsizlik sigortasına sahip Amerikalıların sayısının 1970'ten bu yana en düşük seviyede olduğu kaydetti.

Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında Kovid-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sebepsiz saldırısına ve küresel enflasyona güçlü bir konumdan karşı koyduğunu aktardı.

Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle 2021 genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden: 'Amerikan ekonomisi tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor' - Son Dakika


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