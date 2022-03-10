Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

10.03.2022 09:12
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı ilçe genelindeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı ilçe genelindeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

ilçe genelinde zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde de temel gıda maddeleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin fiyat artışları ve depolardaki stoklar incelendi. Bigadiç ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle yağ ürünlerinde son zamanlarda beklenmedik talep artışından dolayı marketlerin Ürünleri depolarda saklayarak stokçuluk yaptıkları yönünde gelen şikayetleri üzerine harekete geçerek genel denetimler yaptı. İlçede, detaylı olarak yapılan denetimlerde ayrıca yağ ve temel tüketim ürünlerine yönelik raf ile kasa arasında fiyat farkları da kontrol edildi. - BALIKESİR

Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Bigadiç, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
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