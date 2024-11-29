Bilecik 2025 Bütçesi 644 Milyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik 2025 Bütçesi 644 Milyon TL

Bilecik 2025 Bütçesi 644 Milyon TL

Bilecik İl Özel İdaresi, 2025 yılı için 644 milyon TL bütçe kabul etti. Yatırımlar çeşitlenecek.

29.11.2024 11:54
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Bilecik İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi 644 milyon TL olarak kabul edildi.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Şefik Aygöl başkanlığında '2025 Yılı Bütçe Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı için ayrılan bütçe, köylerden şehir merkezine kadar geniş bir alanda yapılacak yatırımları kapsadığı anlatan Vali Aygöl, "Ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal projeler gibi pek çok farklı sektöre yönelik çalışmalar bu bütçe doğrultusunda hayata geçirilecek. Hedefimiz, her alanda en iyi hizmeti sunmak ve Bilecik'i daha ileriye taşımaktır. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, İl genel meclisi üyelerimiz birlik ve beraberlik içinde bütçeyi kabul ettiler, kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz, Birliğimiz daim, 644 milyon TL'lik bütçemiz vatandaşlarımıza, şehrimize hayırlı olsun. Bilecik İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesinin şehre hayırlı olması temennisiyle tüm çalışmalar hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik 2025 Bütçesi 644 Milyon TL - Son Dakika

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