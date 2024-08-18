Bilecik Belediyesi 3 Yılda 1 Milyon 400 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik Belediyesi 3 Yılda 1 Milyon 400 Bin Fide Dağıttı

Bilecik Belediyesi 3 Yılda 1 Milyon 400 Bin Fide Dağıttı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlara fide dağıtımında yaptığı konuşmada, 'Bilecik Belediyesi olarak 3 yılda 1 milyon 400 bin fide dağıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

18.08.2024 11:03  Güncelleme: 11:08
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlara fide dağıtımında yaptığı konuşmada, "Bilecik Belediyesi olarak 3 yılda 1 milyon 400 bin fide dağıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sera alanında çiftçilere fide dağıttı. Programda konuşma yapan Başkan Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin her zaman çiftçinin ve tarımın yanında olduğu mesajını verdi. Çiftçinin ekonomik olarak içinde bulunduğu zor durumun da farkında olduklarının altını çizen Başkan Subaşı, bu yıl 750 bin fide dağıttıklarını belirtti.

"Her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuşmasının devamında, "Bilecik Belediyesi olarak güzel bir geleneği daha sürdürüyoruz. Toplam 3 yılda 1 milyon 400 bin fideyi, toprakla ve çiftçi ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Ekonomik koşulların farkındayız, çiftçilerin belinin ne kadar büküldüğünün farkındayız. Geçtiğimiz haftalarda vatandaşlarımıza çiftçiden satın alarak dağıttığımız karpuz etkinliğinde de amacımız çiftimize destek idi. Bu yıl yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen ata tohumu fideleri çiftçimize dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleri dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve ilgili tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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