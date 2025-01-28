Bilecik'e 10 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'e 10 Milyar TL Yatırım

Bilecik\'e 10 Milyar TL Yatırım

DSİ, Bilecik'te 77 tesisle tarımda su yönetimini güçlendiriyor ve çiftçilere destek sunuyor.

28.01.2025 12:56
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik'e 10 milyar 380 milyon TL değerinde 77 tesis inşa ettiklerini söyleyerek, "Bilecik'te suyumuzu başarıyla yöneterek toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Bilecikliler için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin dört bir yanında su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ettiklerini, bu kapsamda da Bilecikli çiftçilerin emeğinin bereketle buluştuğu söyledi. Bilecik'te 22 yılda 155 bin 840 dekar arazi suya kavuştuğunu anlatan Balta sözlerine şöyle devam etti;

"Son 22 yılda Bilecik'te inşa ettiğimiz 25 sulama tesisi ile 148 bin 560 dekar ve inşaatı devam eden 1 sulama tesisi ile kısmi olarak 7 bin 280 dekar olmak üzere toplam 155 bin 840 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bilecikli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı" dedi.

"Bilecik'in suyuna sahip çıkıyor, inşa ettiğimiz barajlarda depoluyoruz"

Bilecik'teki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime uygun olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdür Balta, "Bilecikli çiftçilerimiz için son 22 yılda,10 milyar 380 milyon TL yatırım yaparak 77 adet tesis inşa ettik. Bilecik'te son 22 yılda hizmete aldığımız 15 baraj ile 50 milyon m su depolama hacmine ulaştık" dedi.

"2 baraj inşaat çalışmaları devam ediyor"

Balta açıklamanın devamında, "Bilecik'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 19 bin 300 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız bir damla suyun dahi israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz" dedi.

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarımız devam ediyor"

Bilecik'te toplam 132 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacağını açıklayan DSİ Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Bilecik'te arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 3 adet proje tamamlanarak, 132 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacaktır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere 'ön yargı' ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"Suyumuzdan aldığımız güç enerjiye dönüşüyor"

Bilecik'te son 22 yılda 3 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 174 milyon kilowatt saat enerji üretimi ile milli ekonomiye 452 milyon TL katkı sağlandığını ifade eden Müdür Balta, "Kurulu gücü 34 kilowatt saat olan bu tesisler ile suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız' tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, bilecik, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'e 10 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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