Bilecik İl Özel İdaresi Araç Filosuna 20 Yeni İş Makinesi Ekledi

Ekonomi

Bilecik İl Özel İdaresinin araç filosuna toplam bütçesi 150 Milyon lirayı bulan 20 adet iş makinesi eklendi.

105 adet iş makinesi ve hizmet araçlarıyla 4 bin 307 kilometrekare yüz ölçümüne sahip 8 İlçe, 282 köy ve bağlısında bulunan bin 906 kilometrelik yol ağzında 32 bin 105 nüfusa hizmet veren kurum, 20 adet yeni iş makineleriyle gücüne güç kattı. İdareye alınan yeni araçlar ise şöyle; 8 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon,1 adet çekici tır,3 adet kanal kazıcı,2 adet greyder,1 adet mobil konkasör, 1 adet eleme makinesi,1 adet lowbed,1 adet forklift, 1 adet yama silindiri. - BİLECİK