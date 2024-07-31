Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Haziran ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 21,8 azalarak 11 milyon 885 bin dolar, ithalat yüzde 24,0 artarak 2024 Haziran ayında 7 milyon 232 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı. - BİLECİK