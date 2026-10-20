Bilecik Pazaryeri'nde tütün üretimi yeniden gündeme geldi, 40 dönümde hasat başladı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde tütün üretimi yeniden gündeme geldi, 40 dönümde hasat başladı

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Bilecik Pazaryeri\'nde tütün üretimi yeniden gündeme geldi, 40 dönümde hasat başladı
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Bilecik Pazaryeri'nde tütün ekimi geçen yıl 10 dönümde denendi; olumlu sonuç üzerine bu yıl yaklaşık 40 dönümde hasada geçildi. Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, tütünün çiftçi için alternatif ürün olduğunu ve üretim çeşitliliğini artıracağını söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde deneme amacıyla 10 dönüm arazide ekimi yapılan ve olumlu sonuç alınan tütünde, bu yıl yaklaşık 40 dönüm alanda hasat dönemi başladı.

İlçede yeniden üretim çeşitliliğine katkı sağlayan tütün, çiftçiler için alternatif tarımsal ürün olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 10 dönüm alanda deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen tütünden alınan olumlu sonuçların ardından, üretim alanı bu yıl yaklaşık 40 dönüme çıkarıldı. Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, ilçede tütün üretiminin yeniden gündeme gelmesinin tarımsal çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti. Çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun farklı ürünleri de değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Duman, tütünün Pazaryeri çiftçisi açısından alternatif bir tarımsal ürün olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Duman, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılmasının üreticilerin farklı ürün seçeneklerini değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirterek, bölge şartlarına uygun yeni ürünlerin denenmesinin önemine vurgu yaptı.

"4-5 bin kök ortalama 200-250 bin arası bir kazanç getiriyor"

Duman, tütün ekimi ve kurutulması hakkında bilgiler verirken, "İlçemizde tütün ile ipekböceği ile ilgili bir proje yapılmıştı. Tütün ekiminde ikinci yılımız. Bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor. Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor. Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getiresiye kadar diğer ürünler kadar zor zahmetli değil. Vatandaşımız bunu nerde kurutacağım diye bir sıkıntısı var. Tarlalarında yapacağı yerde kurutabiliyorlar. Tütün ekenlere ekmek isteyen ileriki çiftçilerimize de bir gelir kaynağı" dedi.

Kaynak: İHA
Abdullah DumanÇiftçilikEkonomiBilecikGüncelSon Dakika

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