Ekişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı - Son Dakika
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Ekişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

31.05.2022 11:49
Ekişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 nisan ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 26,2 artarak 118 milyon 178 bin dolar, ithalat yüzde 28,3 artarak 2022 nisan ayında 99 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,6, ithalat yüzde 35 arttı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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