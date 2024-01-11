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Bilecik'te Kandil Simidi Fiyatlarına Vatandaşlardan Tepki - Son Dakika
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Bilecik'te Kandil Simidi Fiyatlarına Vatandaşlardan Tepki

Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla fırınlar ve pastaneler kandil simidi satışlarıyla hareketlendi. Vatandaşlar, tanesi 8 liraya satılan kandil simidi fiyatlarına tepki gösterdi. 10'lu paketin 80 TL olduğunu öğrenen vatandaşlar, fırsatçılık yapıldığını ve yetkililerin denetim yapması gerektiğini belirtti. Yetkililer ise kandil simidinin serbest piyasadan ücretlendirildiğini açıkladı. Öte yandan Bilecik kent merkezinde 200 gram ekmek 7 liradan satılıyor.

Bilecik\'te Kandil Simidi Fiyatlarına Vatandaşlardan Tepki
11.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:46
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Bilecik'te bugün fırınlar ve pastaneler kandil simidi almak için vatandaşlarla dolup taşarken, tanesi 8 liraya satılan kandil simidi fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi.

Bilecik'te Regaip Kandili nedeniyle fırınlar ve pastaneler kandil simidi hareketliği yaşandı. Vatandaşlar aldıkları kandil simidinin fiyatını ödemek için kasaya geldiklerinde 10'lu pakete 80 TL ödeyince adeta şok oldular. Vatandaşlar bunun fırsatçılık olduğunu ve yetkilerin denetim yapması gerektiğini belirttiler.

Bu arada yetkiler, kandil simidin herhangi bir tarifesi olmadığını, serbest piyasadan ücretlendirildiğini söylediler.

Öte yandan Bilecik kent merkezinde 200 gram ekmek 7 liradan satılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Regaib Kandili, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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