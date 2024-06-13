Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 18,5 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 18,5 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2024 Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azaldı. İlk el satışlar 71 adet, ikinci el satışlar ise 145 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar ise yüzde 66,7 azalarak 30 adet oldu.

13.06.2024 11:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayına göre yüzde 18,5 oranında azalarak 216 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2024 Mayıs ayında konutların 71 adedi ilk defa (ilk el satış), 145 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 216 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,7 oranında azalarak 30 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,3 oranında artarak 186 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 30 konutun 9 adedi ilk satış, 21 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 18,5 Azaldı - Son Dakika

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