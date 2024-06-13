Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 18,5 Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayına göre yüzde 18,5 oranında azalarak 216 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2024 Mayıs ayında konutların 71 adedi ilk defa (ilk el satış), 145 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 216 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,7 oranında azalarak 30 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,3 oranında artarak 186 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 30 konutun 9 adedi ilk satış, 21 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. - BİLECİK