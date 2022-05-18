Şerbetçi otu üreticisi iplik sarma mesaisine başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1800 dekar alanda üretilen şerbetçi otunun üreticileri, iplikleme için tarlalarında mesai yapıyor.

Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otundan, bölgenin yeterli yağışı alması durumunda yüksek rekolte bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, yaklaşık 450 çiftçi tarafından ekim yapılan arazilerde topraktan çıkan bitkinin iple sırığa sarılması işleminin yaklaşık 2 haftadır sürdüğünü söyledi.

Sezonun çiftçilere bolluk ve bereket getirmesini dileyen Sert, "Yağışların ve havadaki nispi nemin yeterli olması ve çiftçinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iyi bakım yapması halinde yüksek rekolte beklentisi içindeyiz." dedi.

Üreticilerden Seyhan Uz, 8 dekar alana "aroma" cinsi şerbetçi otu ektiklerini söyledi.

İplikleme ve bitkinin diplerini temizleme işlemine devam ettiklerini dile getiren Uz, "Bu işi 10-15 gün içinde bitiriyoruz. Ağustos'un 15'inden sonra ürünü toplamaya başlıyoruz. İşlerimiz eylül ayına kadar devam ediyor." diye konuştu.

Pazaryeri'nde buğday, arpa ve ayçiçeği üretiminden başka tarla bitkisi yetiştirilmeyen bölgelerde küçük aile işletmeciliği olarak yapılan üretimde bitkinin sadece dişi çiçekleri kullanılıyor.

Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan, 7 metreye kadar uzayan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otundan, genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında yararlanılıyor.

Geçen yıl 913 ton yaş ürün alımıyla çiftçisine yaklaşık 14 milyon lira kazandıran şerbetçi otunun 2022 yılı alım bedelleri, maliyetler hesaplanarak fiyat belirleme komisyonunca ilan edilecek.