Bilecik'te TMO'nun alım uygulamaları muhtarlara anlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te TMO'nun alım uygulamaları muhtarlara anlatıldı

13.06.2022 12:32
Bilecik'te TMO'nun alım uygulamaları muhtarlara anlatıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Bilecik'te yapacağı alımı uygulamalarına ilişkin düzenlenen toplantıda muhtarlar bilgilendirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Bilecik'te yapacağı alımı uygulamalarına ilişkin düzenlenen toplantıda muhtarlar bilgilendirildi.

İl Özel İdaresi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan, TMO Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar, TMO olarak sahada olduklarını belirterek, Bilecik'teki sıkıntıları dinleyeceklerini söyledi.

Çözüm önerileri üzerinde duracaklarını vurgulayan Hasçuhadar, "Bizim buradaki hedefimiz, hasat döneminde üreticinin ürününü en yüksek fiyattan satmasını sağlamak. TMO olarak da biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Burada daha uzun süre durulması yönünde farklı talepler var. Bunun üzerine çalışacağız. Özellikle buğdayda bir lira, arpada 50 kuruş olan desteğin nasıl alınacağını ve nasıl alınamayacağını anlatacağız." ifadesini kullandı.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ise TMO'nun bu yıl farklı bir uygulama yaparak, TMO'ya buğday veren çiftçilere artı bir lira destek verileceğini ifade etti.

TMO'nun her yıl Bilecik'e özen gösterdiğini kaydeden Sevinen, "Ofis, Bilecik'ten para mı kazanıyor? İnanın kazanmıyor ama Bilecik'e geldiklerinde ben üstüne basa basa söylemişimdir, ofis burada bir kilo buğday dahi almasa çiftçinin cebine en azından 10 kuruş, 15 kuruş fazladan para giriyor. Ofisin gelmesi yetiyor. Geldiğinde buğday 10 kuruş artıyor. Gittiğinde 10 kuruş düşüyor." diye konuştu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın katkısıyla ofisin 2 ay süresince Bilecik'te olacağına değinen Sevinen, "İnşallah, hava şartlarına göre 20 veya 25 Haziran'da ofisi açarız. TMO'nun açıklamış olduğu fiyatın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, muhtarlar ve TMO yetkilileri katıldı.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Eskişehir, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te TMO'nun alım uygulamaları muhtarlara anlatıldı - Son Dakika

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