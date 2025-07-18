Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 92 Bine Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 92 bin 159'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 650 adet artarak, 92 bin 159'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 41 bin 479 adeti otomobil, 17 bin 788'i motosiklet, 14 bin 347 adeti kamyonet, 12 bin 562 adeti traktör, 3 bin 448 adeti kamyon, bin 117 adeti minibüs, bin 13 adeti otobüs, 405 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 32 milyon 366 bin 546'a ulaştı. - BİLECİK