Bilecik'te Yaban Mersini Hasadı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Yaban Mersini Hasadı Gerçekleşti

Bilecik\'te Yaban Mersini Hasadı Gerçekleşti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında dikimi gerçekleşen yaban mersininin ilk hasadı yapıldı. Bilecik genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 20 ton yaban mersini hasadı gerçekleştiriliyor.

27.06.2024 10:53  Güncelleme: 11:07
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2020 yılında tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in (yaban mersini) ilk hasadı gerçekleşti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile Sarnıç köyünde ilk yaban mersini hasadı yapıldı: Bilecik genelinde tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında çiftçilere sağlanan destekler sayesinde Bilecik'te her yıl ortalama 20 ton yaban mersini hasadı gerçekleştiriliyor.

Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığını vurguladı. Çiftçilere verilen desteklerin önemine dikkat çeken Aygöl, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman Pazaryeri İlçesinde ilk kez dikimi gerçekleşen yaban mersini hasadının bereketli olmasını dilerken ilçede yaban mersininin yaygınlaşması için proje destekleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Bu örnek projeyle ilçemiz yeni bir geçim kaynağına kavuştu"

Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen Şerbetçiotu ve Boncuk fasulyesinden sonra yaban mersininde ilçe ekonomisine büyük destek sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "4 yıl önce toprakla buluşan yaban mersini fidanlarının ilçemizde ilk defa hasadını gerçekleştirdik. Bu örnek projeyle ilçemiz yeni bir geçim kaynağına kavuştu. Yaban mersininin ilçemizde yaygınlaştırılması için Pazaryeri Belediyesi olarak çalışmalarımız olacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Yaban Mersini Hasadı Gerçekleşti - Son Dakika

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