Bilecik'te Yaban Mersini Üretimi Meyvelerini Vermeye Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Yaban Mersini Üretimi Meyvelerini Vermeye Başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında dikilen yaban mersini fidanları bu yıl meyve vermeye başladı. İlçede yaygın üretilen şerbetçiotuna alternatif olarak yetiştirilen yaban mersini, fiyatlar ve rekolte ile üreticileri memnun ediyor. Toplanan yaban mersinleri İnegöl'deki bir tesiste paketlenerek çeşitli zincir marketlerde satışa sunuluyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, üreticilere desteklerinin süreceğini belirtirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise yaban mersininin ilçede yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

14.07.2024 12:55
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 sene önce atıl topraklara dikilen yaban mersini bu yıl meyvelerini vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 3 yıl önce yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma" projesi kapsamında, ilçedeki 50 dönüm atıl tarlaya 15 bin yaban mersini fidesi dikildi.

Bölgede yaygın üretilen şerbetçiotuna alternatif oluşturması amacıyla yetiştirilmeye başlanan yaban mersininin ekili alanı bu yıl itibarıyla 100 dönüme ulaştı.

Kasım 2021'de dikilen fidanların bu yıl ilk kez meyve vermeye başladığı bölgede fiyatlar ve rekolte üreticiyi mutlu ediyor.

Yaban mersini, toplanıp Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste paketlendikten sonra İstanbul, Samsun, Eskişehir, Trabzon ve Bursa'daki çeşitli zincir marketlerde satışa sunuluyor.

"Üreticilerimizin yüzü gülecektir"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, "maviyemiş" olarak da bilinen yaban mersini üretimine, ilçeye yeni tarım ürünleri kazandırmak amacıyla başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 3 sene önce Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bölgede deneme dikimi yaptıklarını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bugün ise yaban mersinini toplamaya başladık. Ekimini yaptığımız bu alan, 1000 rakımlı bir yer. Aynı zamanda toprağının pH derecesi de bu bitkiye çok uygun. Rakımı dolayısıyla meyvenin antioksidan özelliği çok fazla. Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Kaymakamlığımızın ve Belediye olarak bizim çiftçilerimize desteğimiz sürecek. Bu sayede üreticilerimizin yüzü gülecektir inşallah."

Düzenli bakımda dönüme 3 tona kadar ürün verebiliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da yaban mersininin ilçede şerbetçiotuna alternatif oluşturduğunu ifade etti.

Yüksek verim için toprağın pH derecesinin 5'in altında olması gerektiğini, bölgedeki toprak yapısının buna uygun olduğunu aktaran Yoldaş, "Çiftçilerimizin yüzü güldü. İlerleyen yıllarda fideler büyüdükçe, düzenli bakımı da yapılırsa dönümden 1,5 ila 3 ton arası ürün alınabilir. Bu da çiftçimize büyük kazanç demektir." diye konuştu.

Üreticilerden Melike Hediye Korkmaz ise 3 sene önce arazilerinin 16 dönümüne yaban mersini diktiklerini, daha sonra bu alanı 22 dönüme çıkardıklarını dile getirdi.

Düzenli bakım ve budamayla güzel verim elde ettiklerini belirten Korkmaz, misafirlerinin ürünün tadını beğendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Yaban Mersini Üretimi Meyvelerini Vermeye Başladı - Son Dakika

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