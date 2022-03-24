Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak

24.03.2022 10:23
Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilim temelli danışmanlık görevi sorumluluğuyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı farklı boyutlarıyla ele almak üzere çalıştay düzenleyecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilim temelli danışmanlık görevi sorumluluğuyla Rusya- Ukrayna Savaşı'nı farklı boyutlarıyla ele almak üzere çalıştay düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademi, bilime, kültüre ve tarihe verdiği önem doğrultusunda "Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı"nı, üyeleri ve uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insanlarının katılımıyla 28 Mart'ta, TÜBA Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirecek.

Çalıştay, "Ukrayna-Rusya Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler", "Savaşın Boyutu" ve "Olası Gelecek Etkileri" olmak üzere üç oturum şeklinde programlandı.

Her oturumun alt başlığında ise savaşın Türkiye özelindeki, bölgesel bağlamdaki ve küresel boyuttaki etkileri bilimsel bakış açısıyla teorik ve pratik açılardan detaylandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırılar sonrası süregiden savaşın tüm dünya uluslarının gündemini etkilediğini belirterek, "Türkiye jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların insani, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmenin yanı sıra ritmik bir

diplomasiyle tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi için son ana kadar mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın her iki tarafla belli açılardan öneme haiz ilişkilerini tesis etmiş Türkiye için özenle takip edilmesi gereken konu olduğunu vurgulayan Şeker, TÜBA'nın üstlendiği misyonun da gereği savaşın uzman bilim insanlarıyla değerlendireceğini ve elde edilecek sonuçların Akademi tarafından raporlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Son dakika... İSO'da savaşın etkileri ve çözüm yolları konuşuldu Son dakika... İSO'da savaşın etkileri ve çözüm yolları konuşuldu

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak - Son Dakika


Son Dakika
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement