Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Ekonomi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tüzgen, AA foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği; "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal Göklerde" fotoğrafına oy veren Tüzgen, "Çevre ve Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği", "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" karesini tercih eden Tüzgen, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Bu çalışmanın geleneksel bir hale gelmesi çok güzel"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, AA foto muhabirleri düzeyinde dünyada önemli bir pozisyona gelmesini çok kıymetli bulduğunu belirterek "Zaman zaman yabancı haber sitelerinde kullanılan fotoğrafların Anadolu Ajansından alınmış olduğunu görmek gurur veriyor. Bu çalışmanın da geleneksel bir hale gelmesi çok güzel." diye konuştu.

Fotoğrafları toplumla paylaşmanın ve toplumda farkındalık oluşturmanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Tüzgen, "Özellikle Gazze fotoğrafları hakikaten etkileyiciydi. Daha önce tekrar tekrar benzeri fotoğrafları gördüğümüz, haberleri izlediğimiz halde gözlerim doldu. Hakikaten acıyı hissettiren fotoğraflar çekilmiş ve burada sunulmuş." ifadelerini kullandı.

Erkam Tüzgen, kendisini özellikle "Boğazın Şahitliği" fotoğrafına çok yakın hissettirdiğini dile getirerek "Genellikle romantizmi temsil eden Ay'ın, inancımızı temsil eden bir caminin ve teknolojimizi temsil eden TCG Anadolu gemisinin bir karede olması çok hoşuma gitti." değerlendirmelerinde bulundu.