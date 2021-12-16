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Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Peyk'e 100 bin dolarlık yatırım - Son Dakika

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Peyk'e 100 bin dolarlık yatırım

16.12.2021 12:30
Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Peyk'e 100 bin dolarlık yatırım

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portöy Yönetimi'nin (APY) kurucuları arasında olduğu Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni nesil web site monitörleme servisi sunan Peyk'e 100 bin dolar yatırımda bulundu.

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portöy Yönetimi'nin (APY) kurucuları arasında olduğu Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni nesil web site monitörleme servisi sunan Peyk'e 100 bin dolar yatırımda bulundu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Gais Security bünyesinde geliştirilen ve geçen aylarda Osman Doğan, Can Umay ve Burak Dönmez tarafından şirketleştirilen Peyk'in aldığı bu tohum yatırımı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 5. yatırımı oldu.

Yeni nesil monitörleme üzerine ürün ailesi üretmeyi hedefleyen Peyk, geliştirmiş olduğu web sitesi monitörleme servisi ile sadece birkaç adımda hem işletmeler hem de bireysel kullanıcılar için çözümler sunuyor.

Web sitelerinde yer alan uygunsuz içeriklerin tespitinden kaynak kod değişikliklerinin takibine, web sitesinde kullanılan teknolojilerde yer alan güvenlik açıklarından ürün fiyat değişikliklerinin tespitine kadar çok geniş bir skalada 15'ten fazla modülüyle Peyk, kullanıcılarına yeni nesil monitörleme deneyimi yaşatmayı planlıyor. Bu sayede Peyk, geleneksel monitörleme ürünlerinin kontrol ettiği erişilebilirlik durumunun dışında içeriklerde yaşanan değişiklikleri de tespit edebiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle daha önce monitörleme servisi kullanmamış olan kullanıcıların bile çok kısa sürede adapte olup monitörleme süreçlerini başlatmasını mümkün kılan Peyk, ayrıca içerisinde bulundurduğu korelasyon motoru sayesinde profesyonel kullanıcıların ön tanımlı kuralları kullanarak milyonlarca yeni kural oluşturabilecekleri esnek ve "benzersiz" bir ortam sağlıyor.

Peyk, yakın tarihte devreye almayı planladığı Slack, Teams ve Telegram entegrasyonlarıyla birlikte kullanıcıların monitörleme süreçlerini kullanmış oldukları iletişim uygulamasından çıkmadan yönetebilmesini hedefliyor.

"Ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, birçok yenilikçi start-up'a yatırım yapılmasının ekosistemin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yatırımla birlikte start up'ların büyümesi ve gelişmesi için böyle çok paydaşlı yapıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki hep birlikte daha katma değerli ve yenilikçi yatırımlarla ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi, Albaraka Türk, Albaraka, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Peyk'e 100 bin dolarlık yatırım - Son Dakika Ekonomi


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