Bilişim Vadisi'nin enerji ihtiyacı Kalyon PV'nin panelleriyle karşılanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve yenilenebilir enerji alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Bilişim Vadisi ile Kalyon PV arasında iş birliği protokolü imzaladığını bildirdi. Protokol kapsamında Bilişim Vadisi'nin enerji ihtiyacının giderilmesi için şirketin güneş panellerinden yararlanılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Çalıştayı'nda imzalanan protokolle Vadi'nin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Kalyon PV tarafından üretilen güneş panellerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

Protokol kapsamında, Bilişim Vadisi'nin çatıları Kalyon PV tarafından üretilen 1,05 megavat kapasiteli 2 bin 619 güneş paneliyle kaplanacak.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, iş birliğine ilişkin açıklamasında, Bilişim Vadisi olarak savunma sanayisindeki başarıları sivil alana transfer edebilme vizyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Bu konudaki ana başlıklardan birinin de enerji olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bundan bir sene önce Bilişim Vadisi olarak bu konudaki vizyonumuzu Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kübra Kalyoncu Şeherli'ye iletmiştik. Kendisi de bizimle ilgilendi ve 1 megavat elektriğe karşılık gelen 2 bin 619 güneş enerjisi panelini bize hediye etti. Bu, yalnızca Bilişim Vadisi'ndeki girişimcilere değil, ülkemize hizmet edecektir. Kalyon Holding'e çok teşekkür ediyoruz."

"Bilişim Vadisi'ni, Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' olarak değerlendiriyoruz"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli de firma olarak sadece yatırım ve üretime değil, bilgi üretimi, araştırma ve geliştirmeye de odaklandıklarını dile getirdi.

Fabrikalarında 2 bin metrekare kapalı alanı Ar-Ge çalışmalarına ayırdıkları bilgisini veren Şeherli, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Bilişim Vadisi'ni, Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çok değerli çalışmaların kuluçka merkezi olan Bilişim Vadisi ile attığımız bu adım, geleceğe yönelik birçok projenin temeli için simgesel bir önem taşıyor. Türkiye'nin enerji liginde zirveye çıkması için teknolojiye yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam edeceğiz."