BİM zincir marketleri, 958 milyon liralık cezaya karşı itirazlarının reddedilmesinin ardından istinafa başvurmaya hazırlanıyo - Son Dakika
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BİM zincir marketleri, 958 milyon liralık cezaya karşı itirazlarının reddedilmesinin ardından istinafa başvurmaya hazırlanıyo

25.04.2023 15:17
BİM zincir marketleri, 958 milyon liralık cezaya karşı itirazlarının reddedilmesinin ardından istinafa başvurmaya hazırlanıyo

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Rekabet Kurumu'nun 958 milyon liralık cezasına itiraz etmesine rağmen yanıtın olumsuz olduğunu açıkladı. Şirket, bu karara karşı 30 gün içinde istinaf mahkemesine başvuru yapacak.

BİM zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla ilgili açıklama yaptı. Kamuyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) bildirim yapan şirket, Rekabet Kurumu'nun verdiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEKLER

Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. BİM açıklaması şöyle; "30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.

YORUMLAR (11)
  • our way: bu marketlerin faal olması lazım piyasada okadar işsiz var ki okadar gariban boşta kalır. bu şirketlerin denetlenmesi sık sık denetim olması yeter artar bile ("market çalışanı...) Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • mert çelik: urune zam gelırse parası musterıden cıkarırlar Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
  • Hasan Değirmenci: Aha buraya yazıyorum. Bu ceza seçimden sonra affedilecek. Vatandaş yediği kazıkları unutur önemli olan sessiz kalması. Bu kadar simple. Cevap Yaz 43 12 Yayından Kaldır
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Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM zincir marketleri, 958 milyon liralık cezaya karşı itirazlarının reddedilmesinin ardından istinafa başvurmaya hazırlanıyo - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİM zincir marketleri, 958 milyon liralık cezaya karşı itirazlarının reddedilmesinin ardından istinafa başvurmaya hazırlanıyo - Son Dakika
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