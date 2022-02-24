Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 14 arttı - Son Dakika
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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 14 arttı

24.02.2022 10:23
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 14 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, 2021 Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, 2021 Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021'in 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 14, daire sayısı yüzde 16,8, yüz ölçümü yüzde 24,1 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 49,2 milyon metrekare olurken, bunun 27,8 milyon metrekaresinin konut ve 11,5 milyon metrekaresinin konut dışı ve 10 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 34,1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüz ölçümü yüzde 16,8 arttı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 41,7 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun yüzde 57,8'i konut alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüz ölçümün 24,1 milyon metrekaresini konut, 8,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 8,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre en yüksek pay 31,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,3 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 14 arttı - Son Dakika


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