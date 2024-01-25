 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de 2023 yılında tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de 2023 yılında tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı

Bingöl'de düzenlenen 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, 2023 yılında toplam 318 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 197'sinin tamamlandığını açıkladı. Diğer projelerin ise devam ettiği, ihale aşamasında olduğu, tasfiye edildiği veya çeşitli sebeplerle başlanılamadığı belirtildi.

Bingöl\'de 2023 yılında tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı
25.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 15:59
Abone Ol

Bingöl'de 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, "2023 yılında toplam 318 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 197'si tamamlanmıştır. Diğer 121 projeden 78 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 7 proje tasfiye edilmiş olup, 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır" dedi.

Bingöl'de 2024 yılı birinci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, valilik binasında yapıldı. Toplantıya bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı. Koordinasyon toplantısında konuşan Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, "2024 yılı 1. toplantı döneminde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşülecektir. 2023 yılında toplam 318 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 197'si tamamlanmıştır. Diğer 121 projeden 78 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 7 proje tasfiye edilmiş olup, 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 25 milyar 424 milyon 464 bin 167 liradır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 709 milyon 784 bin 533 lira olup, 2023 yılı harcaması 5 milyar 96 milyon 715 bin 110 lira ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 953 milyon 580 bin 28 lira olmak üzere toplamda 14 milyar 50 milyon 295 bin 138 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55'dir" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Deniz Kılınç, Bingöl, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de 2023 yılında tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 2023 yılında tamamlanan projelerin değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement