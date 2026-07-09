Bingöl'de İkinci Mahsul Hazırlığı Başladı - Son Dakika
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Bingöl'de İkinci Mahsul Hazırlığı Başladı

Bingöl\'de İkinci Mahsul Hazırlığı Başladı
09.07.2026 10:13
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Çiftçiler Bingöl'de hasat sonrası silajlık mısır ekimi için tarlalarını hazırlamaya başladı.

Bingöl'de bereketli geçen hasat sezonunun ardından çiftçiler, ikinci mahsul için tarlalarda hazırlıklara başladı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Şeref Meydanı köyünde çiftçiler, sonbaharda ekilen fiğ, buğday, arpa ve tritikalenin hasadını tamamladıktan sonra ikinci ürün olarak silajlık mısır ekimi için toprak hazırlığına başladı. Traktörlerle sürülen tarlalar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ekime hazırlanırken üreticiler, verimli geçen sezonun ardından ikinci mahsulden de umutlu.

Çiftçilerden Emrullah Çelik ilk hasadın beklentilerini karşıladığını belirterek, "Sonbaharda ektiğimiz fiği hasat ettik. Bereketli bir sezon geçirdik ve güzel bir verim aldık. Şimdi ise hayvan yemi olarak kullanacağımız ikinci mahsul mısırın ekimi için tarlalarımızı hazırlıyoruz. İnşallah bu sezonda da istediğimiz verimi alacağız" dedi.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berat Karasu ise ikinci ürün ekiminin önemine dikkat çekerek, "Bu tarlada sonbaharda yem bezelyesi ve tritikale ekimi yaptık. Hasadın ardından ikinci ürün olarak silajlık mısır ekiyoruz. Böylece hem toprağı verimli kullanıyoruz hem de bir yılda iki ürün alma imkanı elde ediyoruz. Şu anda ekim öncesi toprak hazırlığını yapıyoruz. Hazırlıkların ardından mısır ekimine başlayacağız" diye konuştu.

Üretici Servet Çelik de yaklaşık 90 dekarlık alanda üretim yaptıklarını ifade ederek, "Bu yıl yağışlar sayesinde verim oldukça iyiydi. Şimdi ikinci ürün olarak silajlık mısır ekmeye hazırlanıyoruz. Elde edeceğimiz ürünü kendi hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacı için kullanacağız. Bölgede geniş tarım arazileri bulunmasına rağmen sulama imkanlarımız sınırlı. Devam eden sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimin daha modern bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Bingöl, Mısır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de İkinci Mahsul Hazırlığı Başladı - Son Dakika

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